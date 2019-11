Uudised Põnevaid fakte hambapesust, mida sa enne ei teadnud Laura Liinat , täna, 07:00 Jaga: M

Meisterda kelmikad hambaharjahoidikud. Foto: Laura Liinat

Need hambaharjahoidjad on head mitmel põhjusel. Esiteks annavad need hambaharjadest ülevaate kiiresti, nii et leiad enda oma ruttu üles, ja teiseks on eraldi reastatud puhastajad ka hügieenilisemad, hoides harjaseid teistega põrkumast.