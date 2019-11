15 NIPPI: nii on perele söögivalmistamine lihtsam  

Mis on toidu planeerimine? See on hetk enne poodi minemist, kui sa planeerid ära oma nädala või järgnevate päevade menüü. Mõned planeerivad toidukordi ette lausa kuid. Seega on see individuaalne, võibolla tahad olla pidevalt valmis ning omad konserve ja sügavkülmikus olevaid juurikaid või jätad hoopis asjad viimasele minutile ja ostad toidukraami turult ning odavamaid, kohe säilivusaja kaotavate toiduainetega. Igal juhul on kõige olulisem toidu valmistamisel tekkiv rõõm.