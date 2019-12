Nipid HEAD NIPID: nii püsib sinu jõulupuu kaunis ega aja okkaid Toimetas Tuuli Mäemat , täna, 19:00 Jaga: M

Jõulupuu toob kõigile peres rõõmu, eriti, kui see püsib kaua ilus. Foto: Jonathan Borba / Unsplash

Tood kuusepuu tuppa, aga tema viskab juba paari nädalaga oma okkad maha. Nii võib juhtuda, et selleks ajaks, kui jõulud kohal, on kuusepuu niru välimusega. Siin on head nipid, et kuusepuu peaks jõulud ja aastavahetuse kenasti vastu.