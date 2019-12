HEIDA PILK PEALE: millised jõulutuurid on detsembris ees ootamas? 

Liis Lemsalu lubab, et nad toovad Eesti publikuni midagi väga sooja ja armsat. "Esitame kõigile teada-tuntud jõululaule, mis pühade perioodil selle erilise jõulutunde sisse tooksid. Sekka kindlasti ka midagi värsket, mis varem meie esituses kõlanud pole… ja kauneimaid lugusid meie enda repertuaarist, mis selle tuuri jaoks uue hingamise saavad,“ seletab ta.

Vaata SIIT nende ühist spetsiaalselt selle tuuri jaoks kokkupandud esitust "On küll hilja" ja "No näed" lugudest, mis kõlavad eesootavatel jõulukontsertidel:

Eeva ja Villu Talsi, kes on partnerid nii laval kui kodus, toovad väikestesse ja hubastesse Eesti kirikutesse lihtsad ja siirad folgihõngulised jõulukontserdid. Vahetult ja autentselt otse kuulajani. Talside pere kontsertidel on võimalus publikul samastuda muusikutepaariga ning need õhtud saavad olema nagu ühe suure pere jõuluõhtud.