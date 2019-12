Uudised IMELINE KURKUM: kosutab tervist ja soojendab keha Toimetas Tuuli Mäemat , täna, 21:00 Jaga: M

Kurkum on tõeline tervise turgutaja, varu see kindlasti oma kööki! Foto: Osha Key / Unsplash.com

Kas oled kuulnud, et kurkum ehk kollajuur on tervisele kasulik? Jah, see on tõsi! Rohkem on kurkum siiski tuttav meile erinevatest karriroogadest. Tegelikult on väga palju erinevaid võimalusi seda kauni värviga vürtsi kasutada.