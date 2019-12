LUGEJA KÜSIB | Mida teha, et minu jõulutäht toas ilus püsiks?  

Kui soovid sellegipoolest proovida jõulutähte aastaringselt toas hoida, siis tee nii! 1. Pärast õitsemist kasta ja väeta taime edasi. 2. Kevadel (märtsis või aprillis) istuta taim ümber. Suvel võib kujundada võra. 4. Kui soovid taime jõuluks õitsema saada, siis septembri lõpust alates anna taimele 4-5. nädalat pimendatud režiimi. See tähendab, et selles vahemikus tuleb taimele anda päevas 10 tundi valget aega ja 14 tundi pimedat aega. Pimedal ajal peab taimel olema täiesti kottpime, sest isegi väike valguskiir (nt tänavalamp) võib tulemuse rikkuda. Pimeduse ajal anna jõulutähele õitsvate taimede väetist. 6. Kui kõik eelnevad sammud on õnnestunud, siis umbes novembri keskel peaks hakkama õis värvi näitama.

Ära too jõulutähte kohe külmast sooja tuppa, anna talle natukene aega temperatuuriga kohaneda. Foto: Tiina Kõrtsini

Head nipid jõulutähe hooldamiseks:

Jõulutaimi tasub kasta ja väetada tavapäraselt. Kasta jõulutähte umbes iga viie päeva järel ja pigem hommikul. Kindlasti tuleb jõulutähe kastmisel jälgida, et taime üle ei kastaks. Selle vältimiseks tasub hoida kahe kastmise vahel ka sellist aega, kus pott veidi kergemaks muutub. Kui tundub, et leht läheb juba pehmeks, siis on kindlasti aeg kasta.

Väetamist tee kordamööda. See tähendab, et üks kord kasta ainult veega, järgmisel korral kasuta väetist ja seejärel jälle ainult vett. Jõulutähele võid anda õitsvate taimede väetist.

Transpordi hoolikalt. Jõulutähe puhul tasub kindlasti teada, et tegu on väga külmakartliku taimega, seega transportimisel paki ta kindlasti korralikult paberisse. Juhul kui on väga külm ilm, siis võid isegi kahekordse paberi sisse mässida.

Anna taimele aega. Õuest tuppa saabudes anna taimele aega ja pane ta esialgu umbes 30 minutiks pakituna tuppa soojenema. Seejärel saad taime turvaliselt lahti pakkida ja tagada talle sujuva temperatuuri ülemineku.