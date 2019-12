JÕULUPUU VALIK: kas valida kunstkuusk või päris puu? 

Kõige keskkonnasäästlikum variant on dekoreerida kodu juures kasvavaid puid neid maha võtmata. Ka okste tuppa toomine on hea mõte. «Lihtne alternatiiv kuusele on riputada ehteid metsast toodud okstele või sättida tuled ja kaunistused mõne suure potitaime ümber,» soovitab Tunne Stuudio sise-arhitekt Kaja Irval. «Jõuluteemalisi väiksemaid kompositsioone saab luua laternatesse, avaga klaaskuulidesse või praegu väga populaarsete klaas-kuplite alla.» Ka kodumaise tootja Unika ümbertöödeldud papist ja vineerist erineva suuruse ning värviga kuused on ökoloogiline valik.