PULMAD | 10 halvimat põhjust, miks abielluda 

Paarid sõlmivad abielu väga paljudel eri põhjustel, kuid sageli võib algselt tundunud ainuõige otsus osutuda hiiglaslikuks veaks. Kui soovid hoida pea külmana või näed sõpra tegemas kehva valikut, siis tea, et on olemas mitmeid häid põhjuseid, miks peaks pulmad tühistama.

Unelmate pulmad on muutunud sulle kinnisideeks

Pulmad on ilusad ja imelised, miski, mis võib tugevdada suhet ja parendada kahe inimese vahelist liitu. Samas on pidustuste ümber palju kära, mis paneb igatsema sündmust iseennast, kui sa tegelikult pole abieluks valmis või su kaaslane pole ikkagi päris õige. Suursugune mõte „elu parimast päevast“ ja kaunid klantspildid ajakirjas annavad sellele fantaasiale ainult hoogu juurde.

Mitmete abiellujate jaoks on pulmad kui noorpõlve unistuse täitumine – nad unistavad täiuslikust kleidist, koogist ja peopaigast. Sageli koguvad nad juba aastaid ideid mälusoppi ja arvuti salajasse kausta, ka siis, kui neil pole kõrval potsentsiaalset kandidaati ega isegi mitte kohtingukaaslast. Kui planeerimine on juba nii kaugel, siis mõelda vaid, millise surve paneb see tulevastele poiss- ja tüdruksõpradele!