Kiirabitöötaja Merike: „Kui ma telefonile ei vasta, siis hakkab abikaasa muretsema!“ 

Raskemad hetked on ikka seotud lastega. Kõige muuga harjub, kuigi alguses oli kõik raske. Nende huvitavamate sündmustega on nii, et halvasti lõppenud sündmustest kõneldes võime me omaste haavad lahti kiskuda. Muidugi jäävad meelde ka head sündmused, kui inimene saab tervelt koju, vaatamata raskele traumale. Palju jääb meie jaoks teadmatuks, kuna anname patsiendi EMOsse üle ja temaga tegelevad edasi teised meedikud.

Mulle meenub üks sündmus küll. Maakonnakiirabidel on vaja sõita pikki vahemaid. Kui kannatanu juures olev inimene kohapeal vajadusel elustama ei hakka, ei ole meil kohale jõudes enam midagi teha. Meil oli selline situatsioon, kus tänu võõraste inimeste tegutsemisele ja elustamisele jäi inimene ellu. Meie sõit sündmuskohta võttis aega suisa 25 minutit, aga ajusurm tekib 7 minutiga. See juhtum on eredalt meelde jäänud ja rõhutab, kui oluline on kiire reageerimine.

Kuidas saate rasketest hetkedest üle?

Mind hoiab sport! Kui peale rasket tööpäeva teed midagi füüsilist, siis lähevad lihtsalt mõtted mujale.

Merike tõdeb, et kõige rohkem innustab teda oma tööd tegema teadmine, et saab kedagi aidata. Foto: Martin Ahven

Palun kirjeldage ühte tööpäeva?

Selles töös on iga uus tööpäev erinev. Tavaline päev on see, kui midagi erilist ei juhtu ja käime vererõhku mõõtmas. Teistsugused päevad on need, kui on rasked sündmused, mida õnneks siin Loksal palju ette ei tule.