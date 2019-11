PÕNEV TRADITSIOON | Udmurtide sanditajad tulevad kaelas rippuvate köögiviljade ja erootilise alatooniga lauludega 

Tüdrukutele sandimütsid, poistele piitsad

Peole eelneval päeval valmistavad tüdrukud erilised peakatted ehk sandimütsid (пӧртмаськон изьы). Traditsiooniliselt tehti need kasetohust või õlgedest, kuid viimasel ajal on selleks kasutatud pigem paberit või vilti. Peakatet kaunistatakse paberist lillede, kukesaba sulgede, värviliste siid-, aga ka nailon- või atlaspaeltega. Samas ei valmista mitte kõik naissoost sanditajad endale peakatet – tavapärane on teha üks kolme või nelja inimese peale.