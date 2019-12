HEAD NIPID: kuidas jõulude ajal vähem prügi tekitada? 

Eestlastele on pühadetervituste saat­mine omane juba 19. sajandi lõpust, ainuüksi viimastel aastatel on saade­tud igal talvel laiali ligi miljon jõulukaarti. See tähendab aga ligi 60 kesk­mist puud, mis selle tarbeks maha võetakse. Säästmaks loodust, tee oma kaardid taaskasutatud paberist ja kodus ole­masolevate vahenditega. Ka seemne­kaart on tore mõte, tuletades end meelde poole aasta pärast peenras!