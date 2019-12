Pille Minevi jõulukombed: viimastel aastatel oleme teinud ööpimeduses lõket 

Foto: Laura Strandberg

Jõuludeks valmistumine algab meil selles tähenduses varakult, et oluline on kõigi laste ja vanavanematega graafikud paika saada. Millisel õhtul siin ja millisel õhtul seal. Külas on meil kombeks talunaistega teha ühiselt verivorsti ja ka see päev on varakult paigas. Igal aastal püüan ettenägelikult mõelda ka kingituste peale, kuigi enamasti kukub nii välja, et üks kingitus on ikka puudu ja jääb viimasele hetkele.