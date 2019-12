Heidi Hanso viis õppetundi lõppevast aastast 

Üks hea nipp, kuidas märgata väikeseid asju, mille eest tänulik olla, on need üles kirjutada. Võta õhtul paar-kolm minutit ja kirjuta, mis sind just sel päeval kõige rõõmsamaks tegi, ja tänu hakkabki mühinal kasvama. Võid piirduda ka sellele mõtlemisega, kui kirjutada ei taha.