Vaevalised hommikud lastega peres? Enam mitte, kui võtad kasutusele need 13 nippi 

Kindlasti tead, et stressi ja tüli on palju rohkem, kui mõni hommik läheb kiireks rahmeldamiseks. Kuidas peaks toimima, et muuta lastega elu, ja eriti hommikud, rahulikumaks?

Kõik pered on erinevad, aga lapsed on suures plaanis ikkagi üsna sarnaste käitumismallidega, mistõttu on võimalik kõiki alljärgnevaid nippe mingil moel igas kodus kasutusele võtta. Ja mis kõige tähtsam – kõik on eeskujus kinni! Ladusa hommiku ettevalmistuses sõltub palju sellest, mida saab teha nii eelneval õhtul kui ka uue päeva hakul. Veebilehed NBC News, Messy Motherhood ja A Fine Parent pakuvad lahendusi.

Piisav uneaeg

Enne hommikut on vaja kindlaks teha, et lapsed saavad piisavalt magada. Võid ju ka enda kogemusest öelda, et lühike ööuni maksab päeval unisuse ja ärrituvusega kätte. Näiteks vajab kolmeaastane laps12 tundi und ööpäevas, seitsmeaastane umbes 10 tundi. „Kui laps on unepuuduses, on kõik raskem. Me tahame, et uni oleks rütmiline protsess, ilma et nädalavahetustel peaks lõunani põõnama,“ ütleb instituudi Child Mind kliiniline psühholoog dr Jerry Bubrick. Seega on oluline seada äratuskell igal hommikul samale kellaajale, olenemata kodust väljumise ajast.