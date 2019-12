VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Epp Kärsin: „Naisest sõltub suhtes väga palju!“  

«Midagi pole teha, naisest sõltub suhtes väga palju,» tõdeb kogenud koolitaja. «Mehed on emotsionaalselt nõrgemad ja siis juhtubki, et kui peres on probleeme, jätab mees need enda teada. Naisel seevastu on üldjuhul sotsiaalne võrgustik – sõbrannad, õed, ema –, kellega oma muret jagada ning ka parem kontakt oma sisemaailmaga kui meestel,» on Epp Kärsin veendunud.