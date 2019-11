PULMAD | Esimene puhkusereis abikaasadena! Mis saab viltu minna? 

Mesinädalad on äsja abiellunute jaoks aeg, mis veeta tõelise armastusemulli sees, ilma ühegi murepilveta taevas. Jagame nõu, kuidas teha kõik endast olenev, et reis oleks just nii eriline, nagu alati unistanud olete, ning mismoodi selle kõige juures mitte pankrotti minna.

Et mesinädalate korraldamine oleks sujuvam ja rahakotisõbralik, tuleb planeerimist alustada võimalikult vara, juba vähemalt aasta ette. Tez Touri turundus- ja müügijuht Svetlana Vertjanova jagab pulmareisi planeerimiseks vajalikke näpunäiteid.



Hakake kohe pihta

Niipea kui kihlasõrmus sõrmes, tasub avada ühine kogumiskonto, kuhu mõlemad igal kuul teatud summa kannavad. Kui võtate pakettreisi, saate tasuda ka osade kaupa ja nii ei olegi teil vaja korraga suurt summat välja käia. Pakettreisi soetamisel kehtib sageli ka varajase tellija soodustus.



Millal minek?

Arutage, kas soovite mesinädalatele sõita vahetult pärast pulmapidu või millalgi hiljem. Kui teile pole oluline startida kohe pärast pulmi, tasub esmalt välja mõelda unistuste sihtkoht ja selle järgi paika panna reisi aeg. Vahemereäärsetesse riikidesse on soodsam reisida varakevadel või hilissügisel, Aasiasse ja Lõuna-Ameerikasse talvisel perioodil. Kui te ei suuda otsustada, kirjutage kumbki väikestele paberlipikutele oma unistuste sihtkohad ja tõmmake otsus klaaskausist välja pimesi. Reisikaaslane on teie kaalutletud valik, las seikluse valib õnneloos!