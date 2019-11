Ekspert soovitab: kuidas neljajalgsele trakse valida? 

Enne poodi suundumist tee kodus ära eeltöö ning selgita välja koera kaela- ja rinnaümbermõõt. Foto: Leonides Ruvalcabar / Unsplash

Kui traksid välja valitud, on aeg need õigesti peale panna!

Kvaliteetsetel rakmetel on 4-5 reguleerimispunkti, et need koerale võimalikult mugavalt paika sättida. Kui on näha, et koer ei tunne end mugavalt, jalutab vastumeelselt või traksid hõõruvad silmnähtavalt, siis tasub nõu küsida loomapoe konsultantidelt, kes saavad vajaduse korral traksid paremini paigaldada või oskavad teisi rakmeid soovitada. Võimalik, et mõnele tõule ei sobigi traksid. Sellisel juhul tasub vastavalt koera omadustele pidada nõu poe konsultandiga ning leida muu sobiv lahendus.