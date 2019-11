Maalähedased jõulud: 19 vahvat looduslikku lahendust sinu koju ja pidulauale 

Horisontaalne jõulupuu Otsi aianurka veetud risu hulgast just see õige, parajalt jäme ja pikk jändrik oksajupp, millest luua tuppa ilus kaunistus. Soovi korral eemalda noaga oksalt koor, värvi oks valgeks ja lase kuivada. Robustsema välimuse saamiseks võid roikalt värvi liivapaberiga ka veidi maha lihvida. Seo rao külge nöörid, mille abil see lakke rippuma panna. Sära, täheke! Väikestest okstest meisterda tähekujulisi kaunistusi, mida jändrikule oksale riputada.

Väikestest okstest meisterda tähekujulisi kaunistusi, mida jändrikule oksale riputada. Foto: Laura Karro

Seo pulkadest tähte nii:

1. Murra peenikestest sirgetest okstest u 15–20 cm pikkused jupid.

2. Võta ühe tähe tegemiseks viis ühepikkust oksajuppi ja säti need tähekujuliselt üksteise peale nii, et kaks püstist oksa jäävad välimisteks ja kolm ristuvat oksa nende vahele kinni. Sel moel püsib kujund koos.

3. Seo oksad otstest täheks kokku ja pane rippuma.



Mahedates toonides kuulid

Kui oled eelmiste aastate säravatest kuusekuulidest tüdinenud, tee need ümber. Muuda näiteks maalähedasemaks. Rebi heledast puuvillasest kangast paari sentimeetri laiused ribad ja liimi need ükshaaval PVA-liimiga ümber

kuulide. Vaheta ka kuldsed riputuspaelad välja naturaalse valge või pruuni takunööri vastu.



Jõulukäbid lae all

Käbid ja kastanimunad on ühed armsamad asjad, mida võid metsast või pargist leida. Viimaseid ehk enne jõule enam väga palju ei näe, aga käbisid see-eest küll. Muidugi võid neid ka niisama mõnel mandariine täis jõulukandikul eksponeerida, aga saab ka teisiti, tehes käbivimpleid. Viimaseid võid riputada nii kuusele kui ka akna ette.



Vaja läheb: