Detsembrikuu aiatööd: ajata lillesibulaid ja täiusta kevadisi plaane 

Täiusta plaane

Kui mõtlesid mõni kuu tagasi välja plaani, kuidas kevadel aeda ümber teha, vaata see nüüd uue pilguga üle ja täiusta seda. Läbimõeldud tegevuskava säästab kevadel aega ja vaeva. Kui sa pole seda veel teinud, visanda unistus paremast aiast paberile või arvutiekraanile.



Ajata lillesibulaid

Õied naiste- ja sõbrapäevaks. Selleks et mõne kuu pärast aknalaual õiteilu nautida, tuleb nüüd lillesibulad üles äratada.



Tee seda nii:

1. Aseta sobiva suurusega klaasanuma põhja drenaažiks 1–2 cm kiht väikesi savigraanuleid.

2. Pane lumikellukeste, hüatsintide, nartsisside, krookuste või tulpide sibulad sinna peale ja lisa graanuleid, kuni sibulad on kaetud.

3. Kalla istutusnõusse nii palju vett, et juured selle sisse ulatuksid.

4. Tõsta anum jahedasse, umbes 12kraadisesse ruumi ja jäta sinna seni, kuni võrsed on 5 cm pikkuseks kasvanud. Seejärel võid selle tuppa aknalauale tõsta.