Erik Orgu 10 nippi, kuidas detsember tervislikult üle elada 

Detsembris on su tervislike valikute tee täis karisid ja komistuskive. Samas annab pühadekuu ka võimaluse upitada oma enesehinnangut, sest pole midagi paremat väljakutsest, millega hakkama saad.



Pane paika plaan

Ehk tead ütlust, et kui ebaõnnestud ettevalmistumisel, siis valmistad ennast ette ebaõnnestumiseks. Tahan sulle sellega öelda, et kui sul on plaanis jõulukuul

kaalus mitte juurde võtta, olla aktiivsem või vähem stressata, on sul vaja kindlat plaani. Nüüd, kus sa seda tead, võta korraks aeg maha ja tee endaga kokkulepped, mis aitavad sul jõuluaja samas kaalus mööda saata.