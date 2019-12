PULMAD | Nutikad eelarvenipid: läbimõeldud otsused aitavad kokku hoida 

Asume kummutama müüti, et pulmapeo korraldamiseks peab rahakott puuga seljas olema. Jagame ideid, kuidas läbimõeldud otsused aitavad kokku hoida ja seda ka nii, et pulmapeo kvaliteet ei lange. Mille arvelt saaks kulusid vähendada ja kas on võimalik üht-teist hoopis tasuta saada?

Kui alustate pulmade planeerimist, mõelge hoolikalt läbi külaliste nimekiri. Pulmad on sinu ja su kaaslase päev. Ärge kartke, et kurvastate vanu sõpru, kellega te enam läbi ei käi, või kaugeid sugulasi, keda nägite viimati lapsepõlves. Kõik saavad aru, et tegemist on kuluka üritusega ja igaüks eelarvesse ei mahu.



Pulmapaik

Selleks et pulmapaik peo eelarvest hiiglaslikku tükki ei hammustaks, suunake pilk järgnevate soodsamate või hoopis tasuta variantide poole.