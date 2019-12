HOROSKOOP | Detsembrikuus tuleks keskenduda endale ja tajuda enda sees olevat õnne 

VÄHK (22.06-23.07)

Sel kuul keskendu endale: jaluta, liigu, naudi ümbrust – soovitavalt üksi. Sel päeval, kui seda horoskoopi loed, tee ära otsus, mida oled kartnud. Ükskõik, kas selleks on kandideerida uuele tööle või soov minna reisile, tee just täna see esimene samm ja vaata, mis saama hakkab.

LÕVI (24.07-23.08)

Suhtle, suhtle, suhtle! Jah, see on sulle ühelt poolt omane, aga teisalt lükkad sa osa infost eemale, et olla turvaliselt oma kastis. Turvalisus on näiline ja su sees on rohkem, kui arvad. Astu täna kastist välja ja nii nädal aega järjest. Nii tunnetad elu.

NEITSI (24.08-23.09)

Võtad asju väga mõistusega. Enne, kui teed kindla plaani või otsustad midagi, mine jaluta või tee sporti, minimaalselt 30 minutit, seejuures keskenduses loodusele ja oma hingamisele. Alles siis, kui oled kodus tagasi, mõtle tulevikule. Nii on su argumendid sisukamad ja otsused rõõmsamad.

SKORPOION (24.10-22.11)