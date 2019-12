Mida teha, et väärtuslik pakk postis kaduma ei läheks? 

Kullerteenust pakkuva Cargobusi tegevjuht Airika Aruksaar selgitab, et kaduma läinud või kahjustada saanud saadetiste hüvitamisel lähtuvad pakivedajad võlaõigusseadusest, mis ütleb, et saatjale makstakse hüvitist paki raskuse järgi ja umbes kümme eurot saadetise ühe kilogrammi kohta. See tähendab, et kergeid, aga kalleid asju saates ei korva hüvitis kliendile tegelikku kahju. «Kui saata näiteks 200eurone ese, mis kaalub 500 g, peab pakivedaja selle kadumise või katki minemise korral kliendile kompensatsiooni maksma vaid umbes viis eurot,» toob Airika välja.