Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis muutub päev-päevalt aktuaalsemaks ka Eestis. Näiteks viskab Eesti keskmine perekond aastas ära ~ 120 euro väärtuses toitu, lastega pere isegi ~ 200 euro eest. Kokku raiskavad Eesti pered aastas 63 miljoni euro väärtuses toitu. Üsna hirmuäratavad numbrid, eks?

Kas sina koostad enne poodi minekut ostunimekirja? Kui ei, siis peaksid selle tegemist kaaluma, sest siis tead täpselt, mida poest osta on vaja. Kui lähed poodi plaaniga, siis on suurem ka tõenäosus, et teed tervislikumaid valikuid ning säästad nii aega kui raha! Täpsemaid nippe vaata videost: