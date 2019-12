SUUR HINNAÜLEVAADE | Millises e-poes on soodsaimad jõulutooted? 

Valisime toimetuses välja üksteist jõulutoodet, mis pühade ajal ikka enamasti ostukorvi satuvad. Nendeks on:

mandariinid

piparkoogid

hapukapsas

verivorst

klassikaline seapraad

sealihasült

sinep

marineeritud kõrvits

pohlamoos

glögi

piparkoogitaigen

Et võrdlus oleks üheselt arusaadav, on toodete puhul võrreldud kilohinda ning glögi puhul liitrihinda. Võrdlusesse on võetud ainult täishinnaga tooted, välja on jäetud kliendikaartide sooduspakkumised ja kampaaniahinnad.

Kui verivorsti kilohind jääb nii Coopis, Maximas kui Prismas üsna võrdsele tasemele, jäädes veidi alla kolme euro, siis Selveris tuleb ühe kilogrammi verivorsti eest välja käia peaaegu viis eurot. Pohlamoos seevastu on kõige kallim Maximas, kus võrreldes Prismaga tuleb selle eest maksta üle kahe korra rohkem. Prismas seevastu on teistest kettidest oluliselt kallimad nii piparkoogid kui ka glögi. Odavaimalt saab sealt aga lisaks pohlamoosile osta ka hapukapsast.

Kauplusekettide võrdluses on kõige ühtlasem hinnatase süldil, kui nii Coopis kui Maximas maksab sealihasült 4.82 eurot/kg. Marineeritud kõrvitsa järele tasub aga minna Maximasse, kus see on teistest kettidest peaaegu kaks korda odavam. Samasugune on hinnatase ka sinepi puhul.

Kes aga piparkooke ise soovib teha, siis soodsamalt saab piparkoogitainast osta Coopist või Prismast. Selveris on see kauplusekettide võrdluses teistest kahe euro võrra kallim ning Maxima (Barbora) e-poes oli see tänase seisuga laost otsas.