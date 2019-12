Oled valimas koju valgustit? Väldi neid vigu!  

Valitakse valed või ebapraktilised lambid. Tasub tähele panna, et kui paigaldad vannituppa või basseini valgustuse, peab see olema kindlasti veekindel. Ka treppidega tasub hoolikas olla. Valgustused, mis on paigaldatud otse trepiastmetele või nende alla, peavad olema väga tugevad, et need ei läheks trepile astumisel katki. Ära vali koju lampe, mis ei ole sugugi praktilised. Näiteks väldi laua- ja põrandalampide ostmist, mille valgusvoogu ei saa suunata. Ka rasked lambid pole head, sest neid ei saa vajadusel liigutada.