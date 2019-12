Uudised Jõulud saab mööda saata ka kingivabalt! Kuidas? Helen Serka-Sanchez , täna, 19:30 Jaga: M

Jõulud saab mööda saata ka ilma kinkideta!

Jõulude ajal tekib suurim stress kingituste otsimisest ja ostmisest. Selle asemel, et mööda ostukeskusi raha ja aega raisata, võta korraks aeg maha, et mõelda kinkimise tõelisele mõttele. Jõulurõõmu jagamiseks on ka teisi võimalusi kui kingisadu.