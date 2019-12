Päästja Geimo Eesmäe: sellise palganumbri tõttu peavad päästjad vabadel päevadel teisel töökohal käima, et pere ära elatada 

2012. aastal Türi Päästekomandos päästjana tööd alustanud Geimo Eesmäe jagab killukesi oma elust selles vastutusrikkas ametis. Mis motiveerib meest seda tööd tegema ning kuidas mööduvad pühad, kui peab valves olema?

Miks otsustasite sellise elukutse kasuks?

Mu isa on kogu minu teadliku elu, 90ndate algusest kuni praeguseni, Päästeametis töötanud. Ilmselt on see ka peamine põhjus, sest kasvasin juba üles n-ö päästjate asja sees, samuti olen osa võtnud erinevatest ameti poolt korraldatud üritustest ning tegelenud tuletõrjespordiga. Peale keskkooli ja kaitseväge oli teadlik valik astuda Sisekaitseakadeemiasse.