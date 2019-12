Ehitud ukseesine ehk kolm isemoodi jõulupärga 

Talveöö unenäod

Lühikesed päevad on usinad sind unele suigutama. Seejuures ole tähelepanelik, sest teadagi käivad jõuludel pärast meid nii saunas vihtlemas kui ka laualt toitu mekkimas vaimud ja esivanemate hinged. Seega pole liiast riputada koduuksele unenäopüüdjat meenutav pärg, mis annab mõista, et su toad on avatud vaid headele tulijatele. Nii saad südamerahus eneselegi soovida: „Maga magusasti, kullake!“.



Vaja läheb:

metallist riidepuid

näpitsaid

lõngu, paelu, riideribasid

kääre

liimipüstolit

kaunistusi

Riidepuust meisterdatud pärg. Foto: Laura Liinat

Vormist väljas

Jõulutunne käib ikka kõhu kaudu! Nii on paslik otsida üles mõni kasutuna seisev koogivorm, et see uksele riputada. See paneb tööle ka maitsemeeled, et olla valmis lauda istuma!



Vaja läheb:

metallist koogivormi

aerosoolvärvi

kaunistusi

liimipüstolit

Koogivormist meisterdatud pärg. Foto: Laura Liinat