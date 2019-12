LUGEJA KÜSIB | Kuidas teha kindlaks, kas mu töökoht on piisavalt valgustatud? 

Töökohad peavad olema piisavalt valgustatud ning töökohtade kujundamisel eelistatakse loomulikku päevavalgust. Eeldatakse, et sisetöökoha valgustuse nõuded on täidetud, kui on kinni peetud standardist EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“. Selles on muuhulgas sätestatud tööülesannete ja tegevuste kaupa valgustatava pinna ühikule langeva valgusvoo ehk valgustustiheduse väärtused. Iga tööandja saab töökohtade valgustatuse piisavuses veenduda valgustuse asjatundjate ja töötajatega konsulteerides ning valgustustiheduse mõõtmisi korraldades.