20 lihtsat kodusisustusnippi, mille abil jõulutunnet luua 

Pühad vaasis

Täida mahukas, silindrikujuline läbipaistev vaas jõulukuulidega. Saad efektse ja maitseka lauakaunistuse. Boonus: see ei aja okkaid!



Too tuppa glamuuri

Otsi välja hõbedase helgiga kausid, vasekarva kandikud või kullasärased küünlajalad. Metalliktoonid evivad pidustuste ja pühade hõngu. Kaussi võid sättida punapõskseid ubinaid ja kandikule efektseid granaatõunu. Maitseka tulemuse saavutamiseks piirdu vaid ühte tooni sillerdavate anumate ja kaunistustega.



Õdusad teenäitajad

Kodutundega käib käsikäes sume jõuluvalgus. Säti uste ja/või akende ümber tulukestega valguskette.



Vaata üle lambipirnid

Vaheta teravat valgust loovad lambipirnid pühadeajaks nõrgemate, pehmema kumaga variantide vastu.

Kodutundega käib käsikäes sume jõuluvalgus. Foto: Kevin Fitzgerald / Unsplash

Lihtne retsept on valada potti punane vein, lisada sellele glögi- või vürtsisegu, kaneeli ja nelki. Foto: Giftpundits.com / Pexels

Killuke jõule köögis

Kui sul on aknalaual reas ürdipotid, seo neile ümber peened punased paelad ja

sõlmi viimastest lõbusad lipsukesed.



Kaardinäitus

Säti jõulukaardid nähtavale, näiteks riiulile, kaminaäärele, knopkadega tahvlile

või kinnita pisikeste dekoratiivpesulõksudega takunöörile – tee nii väike

kaardivanik.



Pappkarbid ilusaks

Ehk on sul kappi kogunenud mõni tühi kandiline karp? Paki need ära! Kasuta tühje „kingipakke“ vahvate dekoratiivelementidena. Parima tulemuse saad, kui pakid on eri suuruses.



Lihtne jõulukompositsioon

Kui sul on ilusaid kitsaid kasehalge, võid need välisukse juures rustikaalsesse potti või toredasse ämbrisse panna, lisada paar kuuseoksa ja jõulutuled. Tulemus jääb maalähedane, kuid efektne.

Talita ettenägelikult

Kata laud taldrikute ja kaunistustega õhtul enne jõulupidu. Nii on järgmisel päeval vähem rabelemist: saad rahus kinke pakkida või piduroogi vaaritada. Samas loob kaetud laud juba peomeeleolu.

Kata laud taldrikute ja kaunistustega õhtul enne jõulupidu. Foto: picjumbo.com / Pexels