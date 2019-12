SUUR KODUKORISTUSTEENUSE ÜLEVAADE | Küsimused ja vastused: mida silmas pidada ning kuidas kujuneb hind? 

Üha enamates majapidamistes hoolitseb kodu korrashoiu eest professionaalne koristaja. Mida aga koristusfirma valikul silmas pidada ja kuidas leida just see õige puhastusteenindaja? Sisestasime Google’i otsingusse „kodukoristus“ ning võtsime juhusliku valiku tulemusena ette viis erinevat ettevõtet. Esitasime neile teenuse kohta seitse küsimust ning tulemused üldistatud kujul on nüüd sinu ees.

Esmalt aga uurisime Nipiraamatu Instagrami jälgijatelt, kuidas nemad kodu koristamisega talitavad, ning saime tulemuseks: