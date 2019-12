VIDEO | Tee ise kingid, mida isegi saada tahaksid! 

Mis see ise tehtud kingitus täpselt olla võiks, seda peab lõpuks ise otsustama, aga kolmel videoblogijal on igal ühel mitmeid toredaid ideid. Enda tehtud kinkide juures pea kindlasti meeles ka kaunistamist!

Natasha Rose soovitab teha ise spaakomplekti, mida saad täita just enda soovide kohaselt. Võid sinna pakkida näiteks teeküünlaid ja väikese tikukomplekti postkaardi vahele, pisikese vahuveini või tassi teepakkidega, seebi ja pesukäsna.



Teise variandina pakub ta välja tavalise teekannu kaunistamise, mida saab teha lihtsalt portselanmarkeriga. Puhasta kann rasvastest näpujälgedest, lase loovus valla ja joonista kannule mida iganes.



Kolmas idee ehk aianduskomplekt on meie lemmik! Selleks on vaja lillepotti, mida saad täita samuti enda soovide järgi, aga näiteks võid sinna panna kaunistuskive, lilleseemneid, töökindad ja pihuspudeli taimede kastmiseks.