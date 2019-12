Lemmikloom Jõulud varjupaigas ehk Kuidas me saame aidata hüljatud loomi? Triin Raestik / Naisteleht , täna, 06:00 Jaga: M

Koer, koerad Kodututute loomade varjupaik Paljassaares

Helge loomuga Kalo on koer, keda on teiste seas võimatu mitte märgata. Tegus ja sõbralik loom lihtsalt jääb silma. Kutsikapõlve veetis praegu umbes üheksa-aastane Kalo päris enda kodus, oma inimese hoole all. Kui pere kolis, jäeti truu sõber aga ilma hooleks.