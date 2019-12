Eesti pered arutavad: kas uskuda päkapikke või mitte?  

Täiskasvanutena kipume minetama siira jõulurõõmu, mida näeme laste silmis. Osa laste elevusest tuleb suuresti tänu sel ajal ringi liikuvatele müstilistele tegelastele. Kolm peret räägivad oma jõulukommetest ja sellest, kas laste usku päkapikkudesse ning jõulumütoloogiasse peaks toetama.

„Ka täiskasvanud võiks päkapikke uskuda!“

Jaana Ojakäär-Kitsingu (34) ja Dimitri Kitsingu (41) peres kasvab kolm last: Mattias Thor (6), Markus Theo (3) ja Joanna Thele (8 kuud). Just tänu lastele haarab ka vanemaid suurem jõulurõõm ja soov see aeg eriliseks muuta. „Meie peres hakkavad detsembri esimesel päeval käima päkapikud ja poistel on kummalgi ka oma advendikalender, kus kommid peidus. Detsembrikuus oleme peale ühise piparkookide küpsetamise ka koos jõulumeisterdusi teinud. Eelmisel aastal tegime neid lausa 24. Nii valmisid kuuseehted, kaunistused akendele, pisikesed kingitused, paberist jõulupärg ja muud vahvad asjad, mis muutsid jõuluaja loominguliseks ning kodu kauniks. Võtame ka sel aastal ühise meisterdamise ette ja teeme oma headele naabritele jõulukaarte,“ sõnab Jaana, kes töötab loovuskoolitajana.