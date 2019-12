Nipid Kui tööpäevast on saanud õudusunenägu ehk 10 märki, et peaksid ametit vahetama Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna, 05:30 Jaga: M

Kõigil tuleb ette päevi, mil tekib isu uus töökoht otsida. Enamasti see ainult mõtteks jääbki, kuid millal on see hetk, kus tõesti peaks uue töö leidma? Foto: Alexey Tulenkov / Freepik

Kõigil tuleb ette päevi, mil tekib isu uus töökoht otsida. Enamasti see ainult mõtteks jääbki, kuid millal on see hetk, kus tõesti peaks uue töö leidma? Need kümme märki näitavad, et sul võib tõsi taga olla.