Taaskasutus kuuse all: 4 lihtsat soovitust, millesse kingitusi pakkida 

Säästad raha Üks kõige käegakatsutavamaid võite on rahaline ‒ seda eriti juhul, kui oled harjunud kinke spetsiaalsete teenusepakkujate juures pakkida laskma, kuid ka juhul, kui ostad uued pakkepaberid poest, sest jõulukuul on iga euro arvel.

Säästad keskkonda

Taaskasutatavatesse materjalidesse pakkimisega aitad kaudselt kaasa sellele, et ka järgmistel jõuludel saaksime lund nautida. Kõige uue tootmine kulutab

hoomamatul määral taastumatuid ressursse ja energiat, mis omakorda panustab kliima soojenemisse. Seega, kasutades materjale uuesti, teed omamoodi jõulukingituse meie koduplaneedile.



Omanäolisus

Põnevalt pakitud kingituste puhul ei pea kartma, et kõik kingid kuusepuu all on ühte nägu, sest taaskasutatavaid pakkimisnippe kasutades tuleb iga pakk erinev. Lisaks on sul juurde rääkida lugu materjalide eelmisest elust, mis kingile lisaväärtust annab.