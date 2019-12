Lapse rahatarkus: 6 märksõna, mis aitavad finantsmaailmas orienteeruda 

Kas see üldse on võimalik? Siinkohal võib vastamisel aidata Hiina vanasõna: „Anna mehele kala ja sa annad talle toidu terveks päevaks. Õpeta mehele, kuidas kala püüda ja sa annad talle toidu kogu eluks.“

Mõned vanemad on valmis andma oma lastele terve hunniku kalu: päranduse, kinnisvara või isegi firma. Nad teevad seda armastusest, mitte paha pärast, kuid on ka teine viis: luba oma lastel arvata, et nad peavad ise hakkama saama. Usu, et nad saavad aru su soovist anda neile endile võimalus minna „kala püüdma“ ja õppida, kuidas täiskasvanuna ise raha teenida.