Kodune aroomteraapia: difuuser leevendab nii tervisehädasid kui loob hea meeleolu 

Eeterlikud õlid on leidnud tee paljudesse kodudesse. Peale selle, et need panevad ruumi mõnusalt lõhnama, saab neid kasutada koduseks aroomteraapiaks, mis leevendab tervisehädasid unetusest külmetuseni. Õlid aitab toaõhku paisata difuuser.

Mõne aasta eest kuulis Maiden Paljak (37) eeterlikest õlidest oma sõbrannalt. Koos esimese komplekti doTerra eeterlike õlidega tellis ta kolm aastat tagasi ka sama firma difuuseri. „Sellest ajast alates on doTerra difuuserist Petal saanud minu kodu lahutamatu kaaslane, mida kasutan iga päev. Kuna siiani on see laitmatult töötanud, pole ma teisi seadmeid proovinudki,“ sõnab Võrumaal elav naine.