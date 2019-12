TEE ISE | Pista ümbrikusse südamlik käsitöökaart! 

Valmista kaarti nii:

1. Lõika kangatükke ja paelu väiksemaks ning säti need kuusekujuliselt, tähe või südamena paberile.

2. Kui oled kavandiga rahul, pane ribad pulgaliimiga paika ja lase kuivada.

3. Viimistluseks õmble kuuse servad läbi ja tee paar õmblust ka risti üle kangatükkide.



Kuusest arvelaud

Nagu aastaid tagasi oli igal poemüüjal käpas abakusel arvutamine, on see varsti selge ka kaardisaajal, sest lükitud pärlid kuusega kaardil pole muud kui kaunis kolmnurkne arvelaud.