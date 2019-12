Mis asi on isesoojenev lamamisase ja miks koer seda vajab? 

Koeraga väljas käimisest pole pääsu ka külma ilmaga, kui jalutuskäigud võivad nii mõnegi neljajalgse sõbra jaoks lõppeda külmetunud käpakeste või vastikult niiske tundega. Seejärel on hea pugeda kuskile sooja kohta ja teha üks kosutav uinak. Teki all tunneb koer, et ta on ümbritsetud headest ning pehmetest asjadest ja see mõjub talle hästi. Kuigi mõned koeratõud armastavad tekkide sisse „kaevuda“ puhtalt lõbu pärast, siis näiteks taksikoerte pikk keha ongi loodud kitsastes urgudes käimiseks ja nii võib ta end tekkide vahel väga hästi tunda.

Miks just isesoojenev lamamisase?

Lemmiku jaoks on võimalik soetada ka isesoojenev lamamisase, mille peale kerra tõmmates tunneb neljajalgne end eriti hästi. Niisuguseid lamamisasemeid on erinevates värvides ja suurustes ning eri kujudega – näiteks lihtsalt lamamisase-padi või hoopis kuudi kujuga pehme, magamiskotti meenutav pesa.

