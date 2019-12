Kui halb või hea on visata alumiiniumist teeküünlaümbrised olmeprügisse? 

Talvekuudel on eestlased usinad küünlapõletajad ning muuhulgas on väga populaarsed just teeküünlad. Kas oled aga mõelnud sellele, millest teeküünlaümbrised valmistatud on ning millisesse prügisse tuleks need visata? Selgust aitab tuua Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist Dagny Kungus.

Meile kõigile tuntud teeküünlad on ümbritsetud alumiiniumist pakendiga, viimasel ajal aina enam ka plastikust pakendiga. „Alumiiniumi puhul on tegemist väga väärtusliku metalliga ning igal juhul on keskkonnasõbralikum kasutatud alumiinium ringlusse suunata kui seda uuesti esialgsel moel maagist toota,“ räägib Kungus ja lisab, et Keskkonnaameti jaoks on oluline tarbijatele selgitada, et põletatud teeküünalde ümbrised tuleks õigesti kokku koguda.