HEA TEADA | 5 lihtsat soovitust, et jõulukaardid ikka kohale jõuaksid! 

Varu varakult materjale

Kogu meisterdusmaterjale ja kaarditoorikuid varuga, sest ikka juhtub, et midagi läheb sassi. Alusta kaartide tegemist varakult, sest enne jõule kipub tekkima ootamatuid kohustusi, mis aega võtavad. Kui teed kaardid valmis kuu alguses, pole ohtu, et pead neid viimasel hetkel kiiruga meisterdama. Vaata SIIT, kuidas teha toredaid käsitöökaarte!



Tee isiklikke kaarte

Lumememmed, kuused ja inglid on alati kindla peale minek, kuid osa sõprade kaartidel võid veidi ka nalja visata. Otsi välja asjakohaseid ja inspireerivaid tsitaate või muganda hoopis mõni teemakohane laulurida. Lisa ka midagi sellist, mis sind ja saajat ühendab. Seda suurema väärtusega kaart selle saajale on! Võid sammu veel edasigi astuda, tellides spetsiaalsed margid või voltides ise ümbrikud. Siiski-siiski, kui sa inimest väga hästi ei tunne, hoia kaardil klassikaliselt soliidset joont!



Naudi tegevust

Mõõda, lõika, kleebi ja kaunista rõõmuga ning saada välja vaid need kaardid, millega ka ise rahul oled! Kui su käekiri on loetamatu, võta sõnumite kirjutamisel appi trükitähed! Teraapiliselt kaartidele tekste maalides võid avastada endas ka varjatud kalligraafi. Enne kaardi ümbrikusse pistmist loe tekst ja kaardisaaja nimi mitu korda üle, et pärast poleks piinlik.



Pane aegsasti posti

Pane kaardid posti nädal enne jõule. Siis on kindel, et need õigel ajal

kohale jõuavad. Lisaks saab siis kaardist su sõbra kodus ka meeleolukas

jõulutunde looja.