LUUBI ALL | Mis maiused on pühade ajal laual mujal Euroopas? 

Jõulud on paljudes riikides üks aasta tähtsamaid pühi ja sel ajal ei hoita tagasi millegagi – lauale jõuavad ainult parimad palad. Uurisime, mida head Euroopa maades sel ajal süüakse.

Prantsusmaa

Prantsuse köögis küpsetatakse jõuluajal pain d’épice’i ehk tõlkes vürtsileiba, mis on piparkoogivürtside (kaneel, nelk, muskaat) ja meega maitsestatud pehme keeks. Pidulikel jõuluõhtusöökidel serveeritakse keeksiviile eelroaks koos hanemaksapasteedi ehk foie gras’ga. Jõulusöömaaja traditsiooniline magustoit on aga bûche de Noël ehk jõuluhalg. See on šokolaadine rullbiskviit, mis on kaetud kreemiga ja kaunistatud nii, et see sarnaneks krobelise puuhalu koorega – šokolaadivõikreemile tõmmatakse kahvliga triibud. Imiteerimaks lund, raputatakse koogile enne serveerimist tuhksuhkrut. Sarnast jõulukooki valmistatakse ka Belgias, Šveitsis, Kanada prantsuskeelsetel aladel ja endistes Prantsuse kolooniates, aga ka Ühendkuningriigis ja Kataloonias.