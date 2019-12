Lia Virkus teab stressivabade jõulude retsepti: „Pühadeaegse rabelemise hoiab kontrolli all planeerimine!“ 

Ajakirja Eesti Naine köögikülgede toimetaja ja paljude kokaraamatute autor Lia Virkus leiab, et nii kiire argielu kui ka pühadeaegse rabelemise hoiab kontrolli all planeerimine. Nõnda saab helget jõuluaega koos lähedastega rahulikult nautida.

Ilmselt on igal toiduvalmistamist armastaval perenaisel raamaturiiulis vähemalt üks Lia Virkuse (54) kokaraamat või on märganud tema retsepte Toidutare veebis. Retseptide koostamine on lausa tema kirg. „Toit ja retseptid on osa minust. Ideed tulevad igalt poolt! Vahel äratab mõni mõte mind keset ööd üles ja pärast seda on väga raske uinuda. Hoian end kursis ka välismaiste kokaraamatute ja ajakirjadega, kuid tihti saan ideid hoopis oma koduköögist. Teen köögikapi lahti ja vaatan, mis seal parasjagu on ja mis omavahel kokku sobib,“ räägib naine.