Ajakirja Käsitöö tegevtoimetaja Ülemiste heategevuslikust jõululaadast: „See oli üks siiramaid käsitöölaatasid, mida ma näinud olen!“ 

Sündmuse avamisel kõneles ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Kui keegi ütleb, et inimene saab teha maailma paremaks, siis minu jaoks tähendab see seda, et inimene kingib enda soojust ja energeetikat teistele. Ma väga tahaks, et igaühel – nii jõuluajal kui ka terve aasta vältel – oleks lähedal rohkem neid inimesi, kes alati soovivad toetada, aidata ja kinkida enda soojust,“ lausus Kõlvart.