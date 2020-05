Kandideerides uuele tööle: kuidas end tööandja jaoks atraktiivseks muuta? 

Iga inimene teeb päevast päeva midagi, mis kujundab ta mainet. See ongi eneseturundus, kuigi inimene ei pruugi seda endale teadvustada. Tõsisemalt hakatakse eneseturundamisele mõtlema alles uuele töökohale kandideerides. Kuidas end edukalt müüa, õpetab Brandmoon OÜ koolitaja Signe Ventsel.

Esmalt tuleks võtta valge A4-paberileht ja panna kirja oma tugevad küljed. „See on hästi vana lähenemisviis, aga koolitustel selgub tihtipeale, et inimesed ei tea oma tugevusi. Selleks, et tulevasele tööandjale silma jääda, on vaja teistest eristuda. Ja sageli aitavadki eristuda kas hobid või vabatahtlik tegevus. Hobid, vabatahtlikutöö, oma kired ja saavutused võiks julgelt CVsse kirja panna, sageli aga lihtsalt ei tulda selle peale,“ ütleb Signe.