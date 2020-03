E-kaubanduse ohud: 8 nõuannet, mida enne ostu sooritamist kindlasti teadma peaksid 

E-kaubandus on praegusel ajal kõige ohutum viis mis tahes kaupade soetamiseks. Kui oled ostu tegemiseks veebipoodi suundunud, siis ära telli kaupa kiirustades, vaid pööra tähelepanu alljärgnevatele soovitustele. Head nõu annab EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Pilk tarneajale

Et kaup ei saabuks siis, kui seda enam vaja pole, tuleb enne e-poest ostmist kontrollida, kui kiiresti müüja kauba teele paneb ning mis aja jooksul see sinuni jõuab, sest tähtajad on kaupluste lõikes erinevad. Oluline erinevus tarneajas sõltub ka sellest, kas kaup pannakse posti Eestist, mõnest Euroopa riigist või hoopis kaugemalt.