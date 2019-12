E-kaubanduse ohud: pole kinki, pole raha! Kuidas seda vältida? 

Jõulukingituste jaht on täies hoos – ostukeskuste parklad on pungil autosid täis ning võib ette kujutada, milline koormus on e-poodidel. Kui oledki viimases hädas veel veebipoodi suundunud, siis ära telli kingitusi kiirustades, vaid pööra tähelepanu alljärgnevatele soovitustele. Head nõu annab EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Pilk tarneajale

Et jõulud ei saabuks varem kui kingitused, tuleb enne e-poest ostmist kontrollida, kui kiiresti müüja kauba teele paneb ning mis aja jooksul see sinuni jõuab, sest tähtajad on kaupluste lõikes erinevad. Oluline erinevus tarneajas sõltub ka sellest, kas kaup pannakse posti Eestist, mõnest Euroopa riigist või hoopis kaugemalt.