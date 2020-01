Uuel aastal uue hooga! 4 veenvat põhjust, miks oma tegevused selgelt kirja panna 

Kindlasti paneme kõik üht-teist märkmepaberile kirja, olgu selleks siis poenimekiri või loetelu asjadest, mis tuleb reisile minnes kaasa võtta. Aga kas sellest piisab? Kui lisad nimekirjade tegemise ka oma igapäevaellu, võid märgata suuri muutusi.

Miks peaks üldse nimekirju koostama ja mille puhul neid kasutada? Veebileht The Guardian arutleb ja toodledo.com toob välja mõningad põhjused.

Kui enamik meist vaevleb selle käes, kuidas kõik asjad tehtud saaks, siis mõned on sellest veel taseme võrra maas ja üritavad üleüldse aru saada, mida tegema peaks. Teoorias on nimekiri siin vastuseks, mis muudab elu lihtsamaks.

Psühholoog dr David Cohen usub, et teda on päevik oma nimekirjadega kindlasti aidanud. „Mu pere arvab, et ma olen kaos, aga ilma nimekirjadeta oleksin ma veel hullem kaos,“ teatab ta. Tema arvates on kolm põhjust, miks nimekirju armastada tasuks: